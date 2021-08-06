شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أعلى معدل لتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بسبب الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استهلاك الغاز الطبيعى والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

أضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو 5210 مليون قدم مكعب غاز مكافيء يوميا بزيادة نسبتها 118% عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة، مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز إلى جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز .

وتمثل الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء والبالغة 4670 مليون قدم مكعب غاز يوميًا نحو 67% من استهلاك الغاز محليًا بالاضافة إلى توفير أكثر من 13 ألف طن مازوت لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء .