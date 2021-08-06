أسعار العملات اليوم الجمعة 6-8-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 6-8-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وبلغ سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ثباتا عند 18.48 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

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وفى سياق متصل سجل سعر الدولار اليوم استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم نظراً للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.