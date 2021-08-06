- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 6-8-2021 استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم نظراً للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.