أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 6-8-2021 استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم نظراً للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

محمد يوسف

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