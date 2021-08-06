شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادى بصدد إطلاق صندوق فرعى و4 شراكات جديدة بالتعليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن أنه بصدد إطلاق صندوق فرعى للتعليم بكل مجالاته للعمل على انشاء مئات المدراس لتغطية كافة أنحاء الجمهورية لتقديم تعليم متميز للطبقة العريضة من الشعب المصرى "الطبقة المتوسطة".

وأوضح سليمان لـ٠ الخليج 365 " ان النجاحات الذى حققها الصندوق فى مجال التعليم شجع الصندوق على انشاء صندوق فرعى له وسيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا ان قطاع التعليم من القطاعات المستهدفة للصندوق منذ بدءً استراتيجية الاستثمار للقطاعات الخاصة بالصندوق ،لافتا الى ان الصندوق يركز على القطاعات الدفاعية مثل الاغذية والصحة والتعليم والبنية الاساسية وهذه القطاعات تمثل مقومات او اقتصاد قوى لان دولة ،والتى لا تتأثر بأي اضطرابات فى اوقات الازمات ،نظرا لان هذه القطاعات هى اساس الحياة لأى دولة .

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى ان الصندوق يوجه اصوله ورؤوس أمواله لخدمة هذه القطاعات، مؤكدا ان نجاح الصندوق فى الشراكة الاولى مع مشغلى لديهم القدرة والكفاءة لتوفير تعليم افضل ولديه قدره على مخاطبة الشريحة الاوسع من المجتمع المصرى ونجاح الصندوق ايضا فى الشراكة الثانية شجع الصندوق السيادى على اطلاق صندوق فرعى للتعليم نظرا للنجاحات المحققة من هذة الشراكة ،موكدا على دعم القيادة السياسية فى تذليل اى عقبات خاصة بالاستثمار والموافقات المطلوبة كل هذا الدعم ساهم فى الإسراع من تحقيق نجاحات فى مجال التعليم .

وكشف سليمان أن صندوق مصر السيادى بصدد الاعلان عن 4 شراكات جديدة فى مجال التعليم خلال الفترة القادمة للعمل على انشاء مدارس وجامعات على مستوى الجمهورية .

وعن ما يستهدفه الصندوق من خلال الشراكة منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية اوضح سليمان انه من المستهدف انشاء 14 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء مدرستين اخرين تحالف مشغلى المدارس، بجانب إنشاء مبنى جامعة على أصل من أصول الصندوق.