شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 21 من تموز/يوليو متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.01% لتتداول عند مستويات 69.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.14$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 69.09$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.15% لتتداول عند 71.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.26$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 71.29$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 92.33 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.27، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 870 ألف وظيفة مضافة مقابل 850 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.7% مقابل 5.9%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3% خلال تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 1.3% في أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 23.2$ مليار مقابل ما قيمته 35.3$ مليار في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو فائض بنحو 3.6 مليون برميل مقابل عجز بنحو 4.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى لتقلص العجز إلى 3.2 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 439.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 5.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نيوز بأن القيود الأشد صرامة المفروضة في منطقة سيول الكبرى "من المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى" نظراً لاستمرار ارتفاع الحالات، جاء ذلك عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين تواجه خطر متجدد في المدن الكبرى من بكين إلى ووهان، وأن السلطات الصينية فرضت اختبارات جماعية وقيود سفر واسعة النطاق في بعض المناطق.

ويذكر أن وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت الاثنين الماضي بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 05:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 200.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,255,892 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,985 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصتان إلى 385 منصة، لتعكس أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع لتنهي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أيار/مايو بعد أن عكست أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، استقر الإنتاج الأمريكي للنفط عند نحو 11.2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وبذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.9 مليون برميل يومياً أو 17% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.