شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.81 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.76، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.89، بينما حقق الأدنى له عند 109.74.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تراجعاً 0.1% مقابل 1.9% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تراجعاً 5.1% مقابل ارتفاع 11.6% في أيار/مايو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى ما قيمته 104.1 مقابل ما قيمته 102.6 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى ما قيمته 104.2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 870 ألف وظيفة مضافة مقابل 850 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.7% مقابل 5.9%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3% خلال تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 1.3% في أيار/مايو، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 23.2$ مليار مقابل ما قيمته 35.3$ مليار في أيار/مايو.