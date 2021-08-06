شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة السادسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ أواخر حزيران/يونيو ولتعد بصدد استأنف مسيرات خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1825 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1832، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1818، بينما حقق الأعلى له عند 1.1835.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة الأولية لمؤشر الأجور في القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في الربع الأول الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري أيضا لفرنسا والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 6.1 مليار يورو مقابل ما قيمته 6.8 مليار يورو في أيار/مايو، وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 870 ألف وظيفة مضافة مقابل 850 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.7% مقابل 5.9%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3% خلال تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 1.3% في أيار/مايو، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 23.2$ مليار مقابل ما قيمته 35.3$ مليار في أيار/مايو.