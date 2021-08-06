شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير المستثمرين للقلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) التي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7 مقابل 57.8 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد شهادة محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن توقعاته بأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الفصلي الثالث الجاري.

كما نوه لوي أمام البرلمان في كانبيرا لكونه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2024، موضحاً أن المركزي الاسترالي لن يرفع الفائدة ما لم يكن التضخم ثابتاً في مستوى اثنان وثلاثة بالمائة، ومضيفاً أن الاقتصاد سيعود إلى معدل نمو مرتفع في عام 2022 وفقاً للسيناريو الرئيسي لبنك استراليا الاحتياطي، وأنه أيضا وفقاً لتوقعات المركزي الاسترالي من المتوقع أن يصل التضخم الاساسي إلى 1.75% في 2022 و2.25% في 2023.

وصرح لوي أنه اعتماداً على ذلك التحول قرر بنك استراليا الاحتياطي أنه لم يكن من المناسب تمديد هدف العائد حتى نهاية عام 2024، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة، لكون محافظ المركزي الاسترالي لوي أفاد من خلال بيان السياسة النقدية آنذاك بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عام 2024، مضيفاً أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال عام 2022، كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة.

وذلك مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن، وأنه سيتم المحافظة على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز، ويذكر أنه تم الإعلان مسبقاً عن المحافظة على هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام 0.10%، والماضي قدماً في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء مطلع أيلول/سبتمبر على أن تكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تراجعاً 0.1% مقابل 1.9% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري أيضا تراجعاً 5.1% مقابل ارتفاع 11.6% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نيوز بأن القيود الأشد صرامة المفروضة في منطقة سيول الكبرى "من المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى" نظراً لاستمرار ارتفاع الحالات، جاء ذلك عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين تواجه خطر متجدد في المدن الكبرى من بكين إلى ووهان، وأن السلطات الصينية فرضت اختبارات جماعية وقيود سفر واسعة النطاق في بعض المناطق.

ويذكر أن وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت الاثنين الماضي بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 05:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 200.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,255,892 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,985 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.10% ليربح 1.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,930.83، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 91.62 نقطة ويصل إلى المستوى 27,819.74.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.73% ليخسر 36.21 نقطة ويصل إلى المستوى 4,912.46، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.48% ليخسر هو الأخر 16.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,449.85.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 2.06 نقطة ويصل إلى المستوى 26,206.75، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.32% ليخسر 10.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,265.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.16% ليخسر 19.83 نقطة ويصل إلى المستوى 12,734.50، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 3.15 نقطة ويصل إلى المستوى 7,508.00.