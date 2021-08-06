شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الذهب العالمية تختم تداولا الأسبوع و6 أحداث تحدد مصير "الأصفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق سوق الذهب عالمياً تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021 وسط ترقب لعدد من التقارير والأحداث والبيانات الاقتصادية، التى من شأنها تحديد مصير أسعار الذهب وتساهم في صعود وهبوط مؤشر الأسعار.

وتترقب الأسواق اليوم الجمعة 6 أغسطس، محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطى الأسترالى

وخطاب برودبينت نائب محافظ بنك انجلترا وإعلان التغير فى التوظيف ومعدل البطال الكندى والتغير فى التوظيف ومعدل البطالة فى الولايات المتحدة ومتوسط أجر الساعة فى الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الكندى.

سعر الذهب هذا الأسبوع سجل تغيرات عدة لكنه ظل فوق 1800 دولار فيما عدا بعض جلسات التداول نزل سعر الأونصة لمستويات 1798 دولار لكنه بيانات اقتصادية أمريكية غيرت مصير الأسعار لأكثر من جلسة.

أسعار الذهب فى مصر تتحرك في نطاق ضيق ومحدود للغاية بين 790 إلي 798جنيها للجرام طوال تداولات هذا الأسبوع بسبب التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب عالمياً.