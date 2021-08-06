شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العجز فى الميزان التجارى لشهر مايو الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ورصدت بيانات النشرة، تسجيل قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة إرتفاع قدرها 10٪.





ويعرض الخليج 365 أهم المؤشرات بالانفوجراف وفقا لما يلى:

- ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 80.3 ٪ حيـث بلغـت 3.11 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

- يرجع ارتفاع الصادرات إلى إرتفاع صادرات بعض السـلع وأهمها لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.

- انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبه 48.1٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪.

- ارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 35.4 ٪ حـيث بلغـت 6.45 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

- يرجع زيادة الواردات لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6 ٪ ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبه 57.9%، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9٪ ، فول صويا بنسبة 21.2%.

- انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال مايو، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.