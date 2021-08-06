شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواصل الارتفاع – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد ويختبر مقاومة محورية الآن عند 0.9080، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى يضيف مزيد من التأكيد على استمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.9135 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق مستوى 0.9060.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد