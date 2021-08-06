شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً جديداً لمستوى 0.7375، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7500 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7375 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7340 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد