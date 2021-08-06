شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 71.20، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي نتوقّع أن يدفع السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 69.65 من جديد، مع الانتباه إلى أن التماسك فوق 71.20 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 72.75 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.70 والمقاومة 72.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط