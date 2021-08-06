شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بشكل ملحوظ ليختبر المقاومة المحورية 69.25 ويستقر عندها الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليظهر تشبع في الشراء، مما يدعم فرص الانخفاض مجدداً واستئناف المسار التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن الأهداف السلبية المتوقعة تبدأ عند 67.45 وتمتد إلى 65.20 بعد كسر المستوى السابق.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 69.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.45 والمقاومة 70.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط