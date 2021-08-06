شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 24.95، ويستمر بالتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص تخطي المستوى المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الأهداف التالية تمتد إلى 24.45 ثم 23.75.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 25.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط