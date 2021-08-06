شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من الوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1797.00 ويستقر قربه، ونرجّح كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 1770.00 كهدف سلبي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، مع الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 سيوقف السيناريو السلبي المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط