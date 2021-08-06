شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 1.2500، لكنه يحافظ على ثباته فوقه الآن، مما يبقي على السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.2615 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2500 والثبات دونه سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يستهدف مستوى 1.2410 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد