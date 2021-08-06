شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف مقاومة القناة الهابطة عند 110.00، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 109.22، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 111.00 ثم 111.70، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد تتواجد أهدافه الرئيسية عند 108.15 ثم 107.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي