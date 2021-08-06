شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الارتفاع ليقترب من مستوى 1.3955، ونلاحظ أن السعر يبدأ بالانخفاض الآن، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار كسر مستوى 1.3875 لتأكيد اكتمال النموذج السلبي ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا السلبي الرئيسي المنتظر عند 1.3760.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 1.3955.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط