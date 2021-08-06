شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليصل إلى دعم القناة اللحظية الهابطة، وننتظر مزيد من الميل الهابط لاختبار مستوى 1.1780 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1700 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط