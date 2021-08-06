شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب قوة الجنيه المصرى فى 8 نقاط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجنيه المصرى افضل أداء امام الدولار خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2021 ليرتفع 13.1% ، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بداته الحكومة فى 2016 مما أدى ألى صمود الجنيه المصرى خلال جائحة كورونا مقارنة بالعملات الأخرى.



وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى..



1- زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين المحلي التي تجاوزت 24 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ومقابل نحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي

2– زيادة صافى االاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لـ40.609 مليار دولار بنهاية يوليو مقارنة ب 40.584 مليار دولارفي يونيو

3- استقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 15.62جنيه للشراء ، و 15.72 جنيه للبيع .

4- زيادة عوائد قناة السويس فخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نجحت قناة السويس في اجتذاب حوالي 2519 سفينة جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 620 مليون دولار .

5- سجلت قناة السويس اعلى ايراد لها في تاريخ خلال العام المالي (2020 / 2021) ليبلغ 5.84 مليار دولار .

6- زيادة تحويلات المصريين في الخارج ، حيث ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال فترة العشرة أشهر من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 بنسبة 10.5 % لتصل إلى 25.8 مليار دولار .

7- تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار

8– تخفيض الفائدة كان عاملا مساعدا في تقليل معدل البطالة لـ7.4% في الربع الأول من عام 2021، ومن أحد أسباب زيادة القوة الشرائية عن عام 2017 وتحسن أداء الجنيه المصرى.