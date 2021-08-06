شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: شركة جديدة تدشن وتدير محطات شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هانى الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة النصر للسيارات، لـ"الخليج 365" إنه سيتم تحديد أماكن ومسميات محطات شحن السيارات الكهربائية نصر e70، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات تدشين شركة جديدة متخصصة لإدارة وتدشين محطات الشحن الجديدة.

أضاف هانى الخولى إن نشر المحطات فى مختلف المناطق بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سيتوقف على مدى انتشار السيارات فيها ونوعية السيارات سواء ملاكى أو أجرة، موضحا إنه سيتم نشر المحطات فى مدن القناة والصعيد فى مراحل تالية.

يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية.

ومن المتوقع طرح السيارة أواخر العام المقبل فى السوق المصرى. حيث يتبقى نحو شهرين فقط فى تجارب التشغيل.