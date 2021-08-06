شكرا لقرائتكم خبر عن 2.03 تريليون ريال حجم الودائع المصرفية في يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي عن نمو الودائع المصرفية بنسبة 1.4 %، لتسجل نحو 2.030 تريليون ريال في يونيو الماضي، مقارنة بـ2.001 تريليون ريال في مايو، فيما حققت الودائع نموا على أساس سنوي بنسبة 10.2 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، التي حققت فيه نحو 1.842 تريليون ريال.

وأظهرت النشرة الشهرية لـ«ساما» أن الودائع تحت الطلب جاءت في صدارة الودائع المصرفية بقيمة 1.333 تريليون ريال في يونيو الماضي مرتفعة بنسبة 0.7 % على أساس شهري، وبنسبة 9.6 % على أساس سنوي، فيما بلغت حصة ودائع الشركات والأفراد في الودائع تحت الطلب نحو 1.182 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 1.2 % عن شهر مايو 2021، وبنسبة 9.3 % مقارنة بيونيو من العام الماضي، بينما بلغت حصة الهيئات الحكومية في الودائع تحت الطلب نحو 151.018 مليار ريال في يونيو الماضي، منخفضة بنسبة 15.9 %.

وقالت النشرة إن الودائع الزمنية والادخارية جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 445.195 مليار ريال في يونيو 2021، مرتفعة بنسبة 1.4 % عن مايو الماضي، وبنسبة 0.4 % على أساس سنوي، وبلغت حصة الشركات والأفراد في الودائع الزمنية والادخارية نحو 225.960 مليار ريال، بينما بلغت حصة الهيئات الحكومية نحو 219 مليار ريال.

وأضافت النشرة إن الودائع شبه النقدية جاءت بالمركز الثالث في يونيو الماضي بلغت نحو 251.603 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.8 % على أساس شهري، وبنسبة 37.6 % على أساس سنوي، بينما بلغت ودائع العملة الأجنبية 208.669 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8.8 % على أساس شهري، وبلغت حصة الشركات والأفراد في ودائع العملة الأجنبية 80.527 مليار ريال، بينما بلغت حصة الهيئات الحكومية 128.527 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن الاعتمادات المستندية بلغت في يونيو الماضي نحو 26.277 مليار ريال، منخفضة بنسبة 16.4 % على أساس شهري، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 14.06 % مقارنة بـ 30.579 مليار ريال في يونيو 2020، فيما بلغت التحويلات القائمة نحو 16.657 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 14.3 % على أساس شهري، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 9.9 %، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.