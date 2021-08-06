شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بفعل توتر الشرق الأوسط و«الجائحة» تكبح المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أسعار النفط تعاملات الأسبوع، أمس، على ارتفاع متجهة صوب 71 دولارا للبرميل متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بينما هددت قيود جديدة على التنقلات، فرضتها بعض البلدان لمواجهة زيادة إصابات كوفيد-19، تعافي الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.71 % إلى 70.88 دولار للبرميل بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 70 دولارًا للمرة الأولى منذ 21 يوليو، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1 % إلى 68.81 دولار للبرميل، وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأول.

وتنامت مخاوف بشأن تعافي الطلب على النفط العالمي وسط زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبددت إلى حد ما تأثير التوتر في الشرق الأوسط.

ووسعت اليابان، أمس الخميس، قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، الأمر الذي يهدد الطلب على الوقود.

وكانت أسعار النفط أمس الأول قد سجلت 72.26 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.23 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الأول شهدت تراجعا لليوم الثالث علي التوالي، وذلك وسط المخاوف المتزايدة من أن انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا في الدول المستهلكة الكبرى سيؤدي لخفض الطلب على الوقود.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي، إذ ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3 % مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.6 %.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ«أوبك»، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.

وسجلت أسعار النفط الثلاثاء الماضي 72.75 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.14 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، الثلاثاء، تراجعت وذلك مع ترقب المخاوف بشأن تزايد قيود فيروس كورونا المتحور مع تباطؤ نشاط المصانع في الأسواق الرئيسية بالعالم.

وسجلت أسعار النفط، الإثنين، 74.67 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.25دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بالأسواق العالمية، يوم الإثنين، وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني، وذلك بعد أن أظهر مسح تراجع نمو نشاط المصانع بالصين.