شكرا لقرائتكم خبر عن سجل قراءتك بنفسك.. كيف تسجل قراءة عداد الغاز بكاميرا "الموبايل".. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد تطبيق جديد للهواتف المحموله تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي كما يحد من التدخل البشرى تلافياً للأخطاءكما أنه يساهم فى التباعد وتطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفيما يلي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز والتى كانت كالتالى

....................

1-تحميل التطبيق وتسجيل حساب جديد.

2-توجيه كاميرا الهاتف لمكان قراءة العدَّاد .

3-التقاط صورة عن طريق توجيه العميل لكاميرا الهاتف الذكي نحو العداد. 4-يتم توجيه الأرقام الموجودة في الخانة السوداء للعداد.

5-تترجم هذه الصورة إلي أرقام تعكس قراءة عدَّاد الغاز و تسجل مباشرة في قاعدة بيانات الشركة .