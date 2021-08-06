شكرا لقرائتكم خبر عن حهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى بيت الوطن.. لأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل ،تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم القطع من 76 : 100، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 126 : 158، والقطعة 173، يوم الأربعاء 11/8/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 17/8/2021، والقطع من 26 : 30، يوم الخميس 19/8/2021، والقطع من 43 : 75، يوم الأحد 22/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 101 : 124، يوم الخميس 26/8/2021.

وقال: إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K ، أرقام ( 7 – 27 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 67 - 91 )، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع أرقام ( 93 – 94 – 97 – 98 – 99 - 100 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 - 135 )، يوم الخميس 2/9/2021، والقطع أرقام ( 136 – 137 – 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 145 – 146 – 147 – 149 – 159 – 163 – 165 – 167 – 170 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 188 – 190 – 193 )، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع أرقام ( 194 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 212 – 213 – 214 – 216 – 217 – 220 - 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وأضاف: أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I ، ( 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 )، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع أرقام ( 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 75 – 86 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 )، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع بالمنطقة J ، أرقام ( 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 -31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 )، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع أرقام ( 39 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 72 - 70 – 71 – 72 - 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 )، يوم الخميس 16/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة B ، أرقام ( 22 – 29 – 30 – 31 – 32 – 58 – 59 – 64 – 66 – 76 – 78 – 79 – 105 – 106 – 107 – 108 – 114 – 116 – 142 - 143 – 144 – 145 – 154 )، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع أرقام ( 155 – 166 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 187 – 188 – 189 – 214 – 215 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 247 – 248 - 249)، والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.