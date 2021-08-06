شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: نشرف على تشغيل 5 مدارس تعليم فنى وتحويلها لـ"تكنولوجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم لتحويل 5 مدارس فنية لمدارس تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

وأضافت رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الـ5 مدارس سيجرى الإشراف عليها ورعايتها من خلال الشركة المصرية للاتصالات.

وتابعت رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أنه سيجرى توفير خدمات الإنترنت لهذه المدارس لتكون مدارس ذكية والإشراف على عملية تشغيل المدارس على مدار 6 سنوات في الـ5 مدارس بـ5 محافظات، مستطردة: اتفقنا مع خبراء لإعداد مناهج ترقى إلى المستوى العالمى لتخريج تقنيين وفنيين مواكبين لاحتياجات سوق العمل، والدفعة تضم 200 طالب، والدراسة 3 سنوات.