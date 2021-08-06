شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها و"داو جونز" يغلق أعلى 35 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية بالإضافة إلى متابعة تطورات جائحة كورونا.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 399 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر عند 382 ألفا.



وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 75.7 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 74.2 مليار دولار.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن تقريرها الشهري بشأن وتيرة التوظيف والأجور ومعدل البطالة.



من ناحية أخرى، تواجه عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يوميا الأمس الأربعاء.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 94 سنتا وأغلق عند 69.09 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق عند 71.29 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 35064 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35067 نقطة وأقل مستوى عند 34815 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 4429 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4429 نقطة وأقل مستوى عند 4408 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 14895 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14896 نقطة وأقل مستوى عند 14776 نقطة.