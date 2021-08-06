شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع رغم المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من المخاوف إزاء تباطؤ الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية.



ويرى محللون أن هدوء الضغوط الواردة من الدولار قد أسهمت في دعم أسعار الذرة رغم التوقعات المتشائمة حيال الطلب بسبب تفاقم جائحة كورونا في الآونة الأخيرة على خلفية ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في عدد من الدول حول العالم.



كما أن المحللين يتوقعون تضرر محصول الذرة في الولايات المتحدة بشكل كبير جراء موجة جفاف الطقس في الأسابيع القليلة الماضية.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:27بتوقيت جرينتش عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.8% وأغلقت عند 5.55 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.60 دولار وأقل سعر عند 5.45 دولار.