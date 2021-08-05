اشتراط نقل جميع الموظفين السعوديين من عقود الصيانة القديمة إلى الجديدة

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وشدد دليل التوطين على الجهات العامة، بوضع متطلبات الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين السعوديين عبر إدراجها كمتطلبات في كراسة المنافسة، وإلزام المقاولين بها، والحرص على متابعة أداء الموظفين من خلال متابعة تقارير الأداء الدورية والاشراف على المتابعة والتقييم بشكل دوري مع تحديد مجالات التطوير المطلوبة لكل موظف والعوامل المساهمة في تعزيزها لمساعدة الموظفين في تطوير مسارهم المهني.
وأكد الدليل على إدراج الخطط التدريبية والتطويرية بعد التوظيف، في كراسة المنافسة، وباستخدام عدة أساليب منها، التدريب أثناء العمل، والتدريب من محيط العمل، والتدريب المهني المتخصص.
يذكر أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
شروط التوطين لعقود التشغيل والصيانة:
- نقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد أثناء إعداد كراسة المنافسة.
- تسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق.
- ضمان معرفة المقاول الجديد بالتفاصيل وأخذها في الاعتبار عند تقديم عرضه للمنافسة على المشروع.
- وضع الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين السعوديين كمتطلبات في كراسة المنافسة وإلزام المقاولين بها.
- الحرص على متابعة أداء الموظفين من خلال متابعة تقارير الأداء الدورية والإشراف على المتابعة والتقييم بشكل دوري.
- تحديد مجالات التطوير المطلوبة لكل موظف والعوامل المساهمة في تعزيزها لمساعدتهم في تطوير مسارهم المهني.
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