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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطاع الصناعة الألماني شهد زيادة قوية خلال النصف الأول من عام 2021 .

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن القيمة الحقيقية للطلبات زادت بنسبة 28% على ما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي التي تأثرت بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد الانتكاسة التي شهدها القطاع في مايو الماضي، زادت الطلبات الواردة مرة أخرى بشكل كبير في يونيو من العام الحالي، حيث زادت قيمة الطلبات من مايو إلى يونيو 2021 بنسبة 4.1 % .

وعلى الرغم من زيادة الطلبات في قطاع الصناعة، لم تتعاف المبيعات بالمعدل ذاته، حيث تسببت الاختناقات في التوريد ونقص المواد في الحد من الإنتاج.

وبحسب بيانات المكتب، زاد الحجم الحقيقي للمبيعات خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10% على ما كان عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت الخسائر بنسبة 1.4% من مايو إلى يونيو هذا العام.