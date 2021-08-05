غرفة عنيزة

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واستعرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع الإنجازات التي تحققت وجهود المجلس الحالي في تقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات عبر العمل على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس في بداية الدورة لاستحداث تطوير شامل في اللجان والبرامج والهيكل العام للغرفة.
فيما استعرض ممثل مكتب المحاسب القانوني الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2021م، بعد ذلك عرض الأمين العام للغرفة عادل الرشيد الأنشطة التي قدمتها الغرفة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.
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