شكرا لقرائتكم خبر غرفة عنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة عنيزة عقدت اجتماع جمعيتها العمومية أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة نزار الحركان، وأعضاء مجلس الإدارة، والمنتسبين، وممثل فرع وزارة التجارة بعنيزة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع الإنجازات التي تحققت وجهود المجلس الحالي في تقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات عبر العمل على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس في بداية الدورة لاستحداث تطوير شامل في اللجان والبرامج والهيكل العام للغرفة.

فيما استعرض ممثل مكتب المحاسب القانوني الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2021م، بعد ذلك عرض الأمين العام للغرفة عادل الرشيد الأنشطة التي قدمتها الغرفة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.