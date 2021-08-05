جولات رقابية لمتابعة تنفيذ قصر العمل في المولات على السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جولات رقابية لمتابعة تنفيذ قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، شملت المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة، وذلك تزامنا مع انتهاء فترة السماح، والبدء في تطبيق القرار ابتداء من 04 أغسطس 2021.

وتهدف الجولات إلى التوعية أولا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السماح امتدت لـ 120 يوما قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

ويأتي هذه القرار تماشيا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

ودعت الوزارة جميع المجمعات التجارية المغلقة إلى الالتزام بتطبيق القرار، مؤكدة أن الجولات الرقابية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة، كما تذكر الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأول البدء في تطبيق قرار «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين» وانتهاء مدة السماح المحددة، حيث يأتي تماشيا مع قرارات التوطين.

يذكر أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين







120 يوما فترة سماح قبل التطبيق.



4 أغسطس 2021 القرار دخل حيز التنفيذ.



5 أغسطس 2021 بدء الجولات لمتابعة التنفيذ.



الجولات تشمل:





جميع المجمعات التجارية المغلقة.



جميع مناطق المملكة.



يسري القرار على:





جميع المهن بالمجمعات المغلقة (المولات).



مكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة.



استثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في المجمعات.



أهداف الجولات: