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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي في بيان أمس، أن معدل النمو والبالغ 7.07% يعد الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات بفضل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتستهدف إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 3.7% و4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.