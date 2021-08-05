مذكرة تعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للمنافسة بهدف تعزيز مستوى التعاون بين الأجهزة التنظيمية والرقابية، وتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها، ونشر ثقافة المنافسة في قطاعات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية. ومثّل «الغذاء والدواء» في توقيع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما مثّل الهيئة العامة للمنافسة المحافظ الدكتور عبدالعزيز الزوم. وتسهم مذكرة التعاون في تحقيق الإنجازات المستهدفة لكلا الطرفين وفق الأنظمة التي تحكم عملهما ونطاق إشرافهما، وذلك عبر بناء التواصل المرن بين الهيئتين، وبلورة إجراءات التنسيق، ومشاركة المعلومات والأبحاث والبيانات الإحصائية والدراسات المشتركة. وتشمل مجالات التعاون إقامة ورش عمل توعوية، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية، ولجان الضبط القضائي والتفتيش، وتقديم الدعم والمساندة.



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