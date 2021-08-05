شكرا لقرائتكم خبر وفد تجاري لاتفي يبحث في الرياض آليات تبادل الفرص الاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى أمس، وفدا تجاريا رسميا من جمهورية لاتفيا، يمثل غرفة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية العربية اللاتفية، ويضم ممثلي عدد من الشركات والمنظمات غير حكومية في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، تقنية المعلومات، واللوجستية، ومعدات المختبرات.

وأشار إلى أن الزيارة بحثت آليات تبادل الفرص الاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة، وإقامة المعارض المشتركة، وتبادل المعلومات، للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ونوه اليحيى بأهمية الزيارة من الجانبين التي ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية، وفتح قنوات جديدة والاستثمار المتبادل بين الجانبين، خاصة وأن الفرص الاستثمارية متقاربة بشكل كبير، مشددا على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات، مبينا أن «لاتفيا» تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، متطلعا إلى إقامة علاقات مستقبلية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.

وأوضح أن اللقاء يأتي حرصا من «اتحاد الغرف السعودية» على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفق الخطة الاستراتيجية للمملكة ورؤية 2030، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث قامت المملكة بعمل العديد من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية، لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين.