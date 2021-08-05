7.6 مليارات ريال أرباح «سابك» في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، صافي أرباح في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 7.64 مليارات ريال مقابل خسائر بمقدار 2.22 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الموحدة للشركة، بلغ الربح التشغيلي 10.06 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 1.26 مليار ريال خلال الربع المماثل في 2020. وبلغ إجمالي الربح 13.79 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 3.59 مليارات ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 284%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغت أرباح الشركة 12.5 مليار ريال مقارنة بخسائر 3.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة، مشيرة إلى أنه في الربع الثاني 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق الأرباح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة، مبينة أنه في النصف الأول 2020 ، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال.

أداء قوي

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن أداء الشركة المالي في الربع الثاني كان قويًا، حيث استمر التحسن في هامش الربح الذي شهدناه أثناء الربع الأول من العام الجاري، وأسهم في تحقيق هذا الأداء ارتفاع حجم المبيعات وأسعار المنتجات، الذي دعمه ارتفاع أسعار النفط وتوازن العرض والطلب لمعظم المنتجات الرئيسة في ظل مواصلة الاقتصاد العالمي طريقه نحو الانتعاش.

ولفت إلى أن قدرة الشركة على الاستفادة من تحسين الظروف الخارجية تعززت من خلال مواصلتها تنفيذ برنامج التحول واسع النطاق الذي تتبناه، إضافة إلى حرصها على ضبط حركة رأس المال بشكل قوي، وبدأت الشركة في عام 2015م برنامجها التحولي لهدف تطوير نموذجها التشغيلي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الاستدامة والابتكار.

توزيع أرباح

وأبرز البنيان اهتمام «سابك» المستمر بعوائد المساهمين، إذ أوصى مجلس إدارة الشركة في يونيو 2021، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 17% تقريبا عن توزيعات الأرباح النقدية البالغة 1.50 ريال للسهم الواحد للنصف الثاني من 2020.

وتزامن إعلان النتائج مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان (أرامكو) استكمالها صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم «سابك»، حيث ركزت العديد من فرق العمل اهتمامها خلال هذا العام على الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل بين الشركتين لزيادة الكفاءة وإضافة قيمة للزبائن.