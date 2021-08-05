854 عضوا يحضرون اجتماع جمعية «تقييم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 - عن بعد - بحضور 854 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 1654 عضوا، حيث رأس الاجتماع كبير مستشاري وزير المالية ورئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح. ورحب الفريح في بداية الاجتماع بالحضور وأعضاء الجمعية العمومية، شاكرا لهم حضورهم وحرصهم وتفاعلهم، مقدما شكره لأمانة الهيئة على جهودها خلال فترة جائحة كورونا، وقدرتها على إعادة ترتيب الأولويات والاستمرار بتحقيق المستهدفات بجهودها. ورشح الفريح أمين عام الهيئة المكلف المهندس فيصل المنديل أمينا لاجتماع الجمعية العمومية، ولجنة فرز الأصوات برئاسة المدير التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة المهنية عبدالعزيز المطلق، وعضوية المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال المهندس حمد الحرقان. وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملحوظات والاستفسارات الواردة على بنود الجمعية العمومية والرد عليها، واستعراض نتائج التصويت على البنود الرئيسة للجمعية التي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2020م، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

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