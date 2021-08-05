تقييم تفتح أول مركز لتقدير أضرار المركبات في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» تشغيل أول مراكز تقدير أضرار المركبات في مدينة مكة المكرمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مبادرة «منظومة تقدير» المشتركة بين البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة «حوادث المركبات» بنظام الكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.

وأوضحت «تقييم» أن منظومة «تقدير» تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل لمستفيدين، مستندين على معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وكوادر مهنية يتم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.

يذكر أن الهيئة بدأت في تشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات في نهاية عام 2018 في مدينة الرياض، حيث أتاحت هذه الخدمة تقييم أضرار الحادث المروري وفق أسس ومعايير تتوافق مع الممارسات الدولية، وإرسال التقرير للعميل بشكل الكتروني، والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لإدارة المطالبات المالية، وبلغ عدد مراكز تقدير حتى الآن عشرة مراكز موزعة بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والخبر والأحساء والطائف والجبيل، كما أن هناك العديد من المراكز قيد الإنشاء في مختلف مدن المملكة الأخرى.