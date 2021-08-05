إطلاق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أمس، برنامج «قيادة المراجعة الداخلية» بالتعاون مع هارفارد للأعمال والنشر، وشراكة استراتيجية مع (سابك)، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام العنقري، ونائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان.

وتخلل حفل الإطلاق إعلان تفاصيل البرنامج ومراحله الزمنية، حيث يستمر 5 أشهر من 5 أكتوبر 2021 حتى 22 فبراير 2022، وذلك بعد اكتمال إجراءات التسجيل والفرز خلال أغسطس الجاري، واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للمتقدمين.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة، أولها «التفكير الاستراتيجي»، الذي يركز على بناء المهارات الاستراتيجية وعقلية توليد الأفكار، والانتقال من النهج التبادلي إلى النهج التحويلي، فيما يعزز المحور الثاني «التغيير عبر التأثير» مهارات المفاوضة وشبكة العلاقات المتينة، والتواصل الهادف وتنمية الذكاء العاطفي، أما المحور الثالث «قيادة التغيير»، فيركز على تشجيع المساءلة، وتبني عقلية توسعية وبناءة، والتعامل مع التردد في إحداث التغيير.

وأشار العنقري، إلى أن برنامج قيادة المراجعة الداخلية جاء لرفع كفاءة المنتسبين للجمعية ولمهنة المراجعة الداخلية من خلال إكسابهم أفضل المهارات، وفق أفضل الممارسات العالمية ومواءمتها مع احتياجاتنا المحلية، مبينا أنه يأتي ضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص المرتبطة بالحوكمة والشفافية وتحسين جودة المخرجات.

من جانبه، أوضح البنيان أن سابك رائدة وتملك سمعة مميزة بين القيادات الفكرية في مجال التدقيق الداخلي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تجسد مواصلة سابك التزامها في تعزيز قيم الحوكمة ودورها كوسيلة لخلق قيمة مضافة لأعمال المنشأة، مؤكدا أهمية

إيجاد سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين منشآت القطاعين العام والخاص.

وشهد العنقري على هامش الحفل، توقيع اتفاقيات شراكات معرفية واستراتيجية بين الجمعية وعدد من الجهات، حيث وقع المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، مثل الصندوق فيها الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية مايك تشين، بالإضافة إلى اتفاقيات شراكة معرفية مع شركة بروتفتي للاستشارات وقعها العضو المنتدب للشركة عدنان زكريا، وشركة «العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون» وقعها تركي العوفي الشريك في الشركة.

برنامج قيادة المراجعة الداخلية

أطلقته الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين







بالتعاون مع هارفارد للأعمال والنشر



الشريك الاستراتيجي شركة سابك.



مدة البرنامج 5 أشهر





يبدأ في 5 أكتوبر 2021



ينتهي في 22 فبراير 2022



اكتمال إجراءات التسجيل في أغسطس 2021



برنامج قيادة المراجعة الداخلية

01 التفكير الاستراتيجي، ويركز على بناء المهارات الاستراتيجية وعقلية توليد الأفكار والانتقال من النهج التبادلي إلى النهج التحويلي.

02 التغيير عبر التأثير، ويعزز مهارات المفاوضة وشبكة العلاقات المتينة والتواصل الهادف وتنمية الذكاء العاطفي.

03 قيادة التغيير، ويركز على تشجيع المساءلة وتبني عقلية توسعية وبناءة والتعامل مع التردد في إحداث التغيير.