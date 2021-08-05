أخبار البورصة اليوم الخميس 5-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 5-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أسمنت سيناء، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أسمنت سيناء، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية للصناعات الهندسية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن تكس للأصواف، مطاحن مصر العليا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية لحليج الأقطان، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه. البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 492.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 3.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 496.7 ألف جنيه، 72.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.3 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13151 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

بلوم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء بلوم مصر بنهاية فترة سريانه اليوم الخميس، عدد 298.6 مليون سهم.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12.5 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2 مليون سهم، 125 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 155 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي إيديتا للصناعات الغذائية، البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم، 2500 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2 مليون سهم، 125 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 155 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي إيديتا للصناعات الغذائية، البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم، 2500 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، المهندس للتأمين، سبيد ميديكال، 56500 سهم، 5 آلاف سهم، 500 سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 2.3 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 750 سهم.

وأعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، بيع شركة دراسة المالية مساهمة مغلقة عدد 3.966 مليون سهم بسعر 1.396 جنيه بقيمة إجمالية 5.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.46% إلى 4.71%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.





جي بي أوتو أعلنت شركة جي بي أوتو، عدم تجديد الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل-إحدى شركات جي بي أوتو- عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية، وذلك لأسباب استراتيجية، مؤكدة التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي المباعة عن طريق شركة غبور مصر، من حيث توفر قطع الغيار وخدمات الصيانة حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.





السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (المملوكة بنسبة 99.8%) ملحق عقد بتاريخ 4 أغسطس الجاري بقيمة 190 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية (الجهد المتوسط والمنخفض) الخاصة بمساحة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة عدد (2 قطعة أرقام 17، 18) لصالح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية إيرادات بلغت 54 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 56.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 199.1 مليون جنيه مقارنة مع 328.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%، مرجعة انخفاض صافي الربح بسبب نقص العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، تحقيق إيرادات بقيمة 66.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 98.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 32.13%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 9.5 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 5.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 261.24%، مرجعة سبب الخسائر إلى انخفاض إيرادات التشغيل نتيجة الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى انخفاض الربح عن الفترة المقارنة.