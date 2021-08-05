شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخمس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 399 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر عند 382 ألفا.



وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 75.7 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 74.2 مليار دولار.



من ناحية أخرى، تواجه عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يوميا الأمس الأربعاء.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.