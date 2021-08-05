شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط استقرار للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.6 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا خاصة مع مواجهة عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 69 دولارا للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% إلى 71.1 دولار للبرميل.