شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات الميزان التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن الميزان التجاري الكندي سجل فائضا بنحو 3.2 مليار دولار كندي خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز بحوالي 600 مليون دولار كندي.



بالمقارنة، سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 75.7 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 74.2 مليار دولار.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية غدا نحو وزارة العمل الأمريكية التي ستعلن عن تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز وسط توقعات باستمرار تعافي وتيرة التوظيف.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا خاصة مع مواجهة عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.8000، وسجل أعلى سعر عند 0.8018 وأقل سعر عند 0.7968.