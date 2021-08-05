كل ما تريد معرفته عن بوابات التنمية المجتمعية "كنانة أونلاين"

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القاهرة - سامية سيد - تساهم بوابات التنمية المجتمعية (كنانة أون لاين) في تعزيز مجتمع المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال قيادة إنشاء وإدارة بوابات المعرفة الموثوقة والمتخصصة، هذا بالإضافة إلى تطوير العقل المجتمعي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستفادة من المعرفة من أجل التنمية المجتمعية المستدامة. وتدعم البوابات الدمج بين الريف والحضر في مجتمع معرفي واحد، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات. ويقدم الخليج 365 أسئلة واجوبتها للتعرف عليها؟





ما هي موابة التنمية المجتمعية؟ تم إنشاء برنامج كنانة أون لاين استناداً إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي:

1. أهمية المعرفة في تنمية المجتمع

2. قيمة إنشاء آلية مستدامة لإنتاج وإدارة وتحديث محتوى عربي مُتخصص وفعال، يتم تقديمه بصورة مهنية، وذلك في مختلف المجالات التنموية

3. قوة الشراكات والتواصل لإنشاء منظمات قائمة على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة

واستناداً إلى هذه المفاهيم الأساسية، سعت بوابة كنانة أون لاين إلى إنتاج نموذج عملي يمكن أن يحد من القوالب النمطية الثقافية والمفاهيم الخاطئة الاجتماعية التي تحد من تقاسم المعرفة والاستفادة منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ما هو نطاق عمل كنانة اونلاين؟تعتمد بشكل رئيسي على استراتيجيتين رئيسيتين:

1- التواصل والشراكة

بناء شبكة من الشركاء المجتمعيين من المنظمات غير الحكومية والخبراء والأوساط الأكاديمية والجامعات ورواد الأعمال والقطاع الخاص في كل مجال مستهدف، للمشاركة في إثراء المحتوى العربي بالمعرفة المُتخصصة في مختلف المجالات. ويشارك كل شريك في إنشاء مجتمع معلومات واعد ويشجع، ضمناً، الأنشطة المتصلة بالربط الشبكي وفرص الأعمال والتسويق الإلكتروني.





2- التعبئة المجتمعيةإنشاء سلسلة من الأنشطة العامة بما في ذلك ورش العمل والندوات والدورات التدريبية الموجهة أساساً نحو زيادة الوعي باستخدام ميزات وخدمات كنانة أون لاين، وتهدف هذه الأنشطة إلى تعبئة الناطقين بالعربية للمشاركة بفاعلية في توسيع شبكات المعرفة في كنانة أون لاين، وتعزيز المحتوى الإلكتروني المجاني المُتخصص.





ما هى البوابات التى تشملها كنانة اونلاين؟ أراضينا

تعد بوابة أراضينا للزراعة والثروة الحيوانية هي المرجع الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهي خدمة تُقدم على الإنترنت حيث يمكن للمهتمين بمجال الإنتاج الزراعي والحيواني أن يجدوا مقالات متعددة، وخدمات إلكترونية، ومنتديات، وتوجيه مهني في هذا المجال، وتشمل الموضوعات التي تغطيها هذه البوابة: الفواكه والمحاصيل ومنتجات الألبان والمنتجات الحيوانية، والتكنولوجيا الزراعية والثروات السمكية وغيرها.





بيوتناتوفر هذه البوابة مختلف المقالات والمنتديات والخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات واهتمامات وقضايا الأسر العربية، والموضوعات الرئيسية التي تعالجها هذه البوابة تشمل الصحة والتغذية والمنزل والمفروشات والديكور والأمومة ورعاية الأطفال والأناقة والجمال والطبخ والرياضة وغيرها الكثير، ويعتمد محتوى البوابة إلى حد كبير على مساهمة المستخدمين والخبراء والمهنيين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني بيوتنا.

يوم جديد

يوم جديد (بوابة الشباب) هو الساحة التي توفر مختلف المقالات والمنتديات والخدمات الإلكترونية التي تُلبي احتياجات واهتمامات وقضايا الشباب العربي، وتتناول الموضوعات الرئيسية التي تشملها هذه البوابة صحة الشباب، وتنمية الذات، والسياحة والأماكن الشيقة، والترفيه والمشاهير، ومقالات الرأي، والفنون والآداب، والعلوم والبيئة، والرياضة وتكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا المعلومات. ويعتمد محتوى البوابة إلى حد كبير على مساهمة المستخدمين والخبراء والمهنيين. لمزيد من المعلومات.





إرادة

بوابة إرادة هي عبارة عن منصة مُتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم المحلية، وتهدف إلى توفير فرص الحصول على أدوات مجانية وسهلة وآمنة لإنشاء المواقع والبوابات الإلكترونية على الإنترنت في مجال الإعاقة، وتستهدف أيضاً إنشاء شبكات المعرفة في مجال الإعاقة، فضلاً عن بناء قدرات أصحاب الجهات المعنية في مجال إدارة المعرفة. وتشمل بوابة إرادة جميع أنواع الإعاقات؛ مثل الإعاقات البصرية والسمعية والعقلية والجسدية وإعاقات التعلم، وكذلك مرض التوحد، والتدخل المبكر، والحقوق واللوائح المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمتلازمات، والأمراض الوراثية، والاضطرابات السلوكية والعاطفية وغيرها. لمزيد من المعلومات.





بوابة أياديناتُعد هذه البوابة مكاناً على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين والخبراء والشركات تبادل معارفهم وخبراتهم مع أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تحميل المقالات والنصائح والمعلومات، وتشمل البوابة أيضاً عدداً من الخدمات والنماذج الإلكترونية التي تسهل على المستخدم إدارة الأعمال.





بوابة ذاتكهي بوابة متفرعة من "كنانة أون لاين"، وتستهدف نشر المعرفة في مجال التنمية البشرية من أجل خلق أجيال جديدة قادرة على تحديد أهدافها وبناء مستقبلها. لمزيد من المعلومات.





المُعلم المصري:

هي بوابة كنانة أون لاين للتنمية المجتمعية، وتختص بتطوير التعليم في مصر. لمزيد من المعلومات.





بوابة الشعراء والكتاب:تُعد بوابة الشعراء والكتاب بوابة إلكترونية متخصصة جديدة لاحتضان وتشجيع الكتاب والشعراء والهواة والمحترفين لإثراء الحركة الشعرية الأدبية، وهي تتكون من عدة أقسام، منها مهارات الكتابة الأدبية، ومقتطفات من الشعر، ومنتدى الشعراء والكتاب، ومقالات وآراء.





الأنشطةتوفر البوابات الإلكترونية تطبيقات على الإنترنت تتسم بسهولة الاستخدام وتسمح للمستخدمين ببناء قاعدة معارف عبر الإنترنت لتزويد مجتمعاتهم المحلية بالمعرفة والاستشارات في مجالات خبراتهم، وتتضمن هذه الخدمة نظام دليل الأعمال، وخدمات إنشاء المواقع والمدونات، وأدوات التسويق عبر الإنترنت (النشرات الإخبارية، الإعلانات المبوبة)، وإدارة علاقات العملاء.

وتستهدف الأنشطة أيضاً تحفيز الشعوب الناطقة باللغة العربية للمشاركة بفعالية في توسيع شبكات المعرفة ببوابة كنانة أون لاين، وتعزيز المحتوى الإلكتروني المجاني المتخصص.