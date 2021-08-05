شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليون و869 ألف جنيه إجمالى إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يوليو الماضى 145 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود 12003 طرد بوزن إجمالى 2561 طـن 178 كيلوجرام طرد، تم الإفراج عن 123 شهادة سحب جزئية بعدد 12038 طردا بوزن 2557 طـنا و684 كيلو جرام.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 18 مليون و982 ألفا و462 جنيها .

كما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 98 مليونا 617 ألفا 725 جنيهاً.

ورسم الموارد المالية للدولة لشهر يوليو 3 ملايين و577 ألفا و117 جنيها وإجمالى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعيةالمحصلة مليون و4 آلاف221 جنيهاً، والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 456 ألفا و 63 جنيها وإجمالى وخلال الفترة نفسها تم تصدير عدد 4 شهادات صادر بقيمة بلغت 3 ملايين و213 ألفا و153 جنيها.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 125 مليون و869 ألف جنيه .