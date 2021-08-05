شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الخميس 5-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها " الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية المستوردة وكذلك إعلان الضرائب إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة هذا الأسبوع..ووتفاصيل 5 مشروعات كبرى للتكرير باستثمارات 14 مليار دولار..وغيرها ..

الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية المستوردة

ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزى.

نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية نصر E70 بمشاركة الخبراء الصينيين

كشف المهندس هانى الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة النصر للسيارات لـ" الخليج 365" عن نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية الجديدة نصر e70، لافتا إلى أن عدد من الخبراء الصينيين من شركة دونج فينج يقومون بالاختبارات والمتابعة داخل عدد من مناطق القاهرة.

الضرائب: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة هذا الأسبوع

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 10 شركات اخري بمركز كبار المموليين غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة هذا الاسبوع، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .

باستثمارات 14 مليار دولار.. تفاصيل 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات

ينفذ قطاع البترول حالياً برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافى القائمة بالفعل واضافة وحدات إنتاجية جديدة بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية وفيما يلي أهم المعلومات عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها حالياً وكانت كالتالي:

المالية: خصم 50٪ من رسوم «نافذة» لمن يُسَّجل بالنظام الجديد قبل نهاية الشهر

أكدت وزارة المالية، أن هناك مزايا تحفيزية جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال فترة التشغيل التجريبى التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى؛ تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أنه سيتم خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و30٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.

الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع أبراج "الداون تاون" بالعلمين الجديدة

عقدت وزارة الإسكان، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مصر تمضى قدمًا نحو تحقيق التحول الرقمى وتعزيز الاستثمارات فى مجال الرقمنة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أظهرت بشكل كبير أهمية الرقمنة، لتصبح قوة دافعة لتطوير البنية التحتية واستمرارية الأعمال في قطاعات متعددة مثل التعليم والنقل والصناعة، وليست مجرد خيارًا، لذلك فإن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أضحت أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل تحول الدول نحو الاقتصاد الرقمي.

شعبة الملابس: تخفيضات مميزة فى الأوكازيون الصيفى ومشاركة واسعة من المحلات

أكدت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأوكازيون الصيفى الذي بدأ يوم الاثنين الماضي بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاقه بمشاركة جميع المحلات الراغبة في تقديم عروض مميزة لعملائها في ظل هذا الموسم، موضحة أن الأوكازيون الشتوي شهد مشاركة واسعة من المحلات التجارية ومتوقع أن يصل حجم المشاركة كالموسم الماضي.