شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي للاستثمار يُحدد مواعيد تداول حقوق الأولوية وشراء أسهم الخزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية وفترة شراء أسهم الخزينة.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستبدأ في 16 أغسطس الجاري، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 23 أغسطس الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 26 أغسطس الجاري.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد أقرت الموافقة على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك "شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل"، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة.

وأشار البنك إلى أن عدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون كأسهم خزينة، ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"أسهم الخزينة".

وسبق أن أعلن البنك، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة، ليُصبح تاريخ الأحقية 11 أغسطس الجاري، وبسعر بيع يبلغ 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويهدف البنك من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

ويُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 287.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 262.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 588.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 609.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.