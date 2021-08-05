شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة تبدأ التشغيل التجريبي لمستشفاها الجديد بالمدينة المنورة والفعلي نهاية الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن اتمام عملية إطلاق التيار الكهربائي والبدء في التشغيل التجريبي لمستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري ولفترة تنتهي خلال الربع الرابع من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من مقام وزارة الصحة.

وكانت المواساة قد وقعت، في سبتمبر 2017، عقدي تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي التوسعة لمستشفى الدمام وبناء المستفى الجديدة في المدينة المنورة مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة.

وقالت الشركة، بنهاية العام 2020، إن السبب في تأخر التشغيل التجريبي للمشروعين هو الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث تأثرت كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 147.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 108 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 8% نتيجة مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.