شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأهلي" ترتفع 1.4% بالربع الثاني 2021 لزيادة دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي السعودي، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.09 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 5.8 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 57.4٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم من الخدمات المصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية ودخل الاستثمارات، قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف عمليات اخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت البنك صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف الغير تشغيلية.